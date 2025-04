Attijariwafa bank et la SMIT signent une convention de partenariat stratégique

En marge du GITEX AFRICA, Attijariwafa bank et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) ont signé une convention de partenariat stratégique visant à stimuler l’innovation technologique et à dynamiser l’investissement touristique au Maroc.

La convention a été signée par Mme Hind DRIOUECH, Directrice Exécutive en charge du Marché de l’Entreprise d’Attijariwafa bank, et M. Imad BARRAKAD – Directeur Général de la SMIT. Ce partenariat marque une avancée majeure dans le soutien au financement des TPME innovantes, engagées dans des investissements en faveur de la digitalisation de services touristiques. Il vise à renforcer le développement du secteur touristique marocain en intégrant des solutions technologiques de pointe

pour enrichir l’expérience des visiteurs et accroître l’attractivité des destinations touristiques du Royaume.

Les axes clés de cette collaboration portent sur :

• Le soutien aux projets innovants : à travers l’accompagnement de la transformation digitale des investisseurs touristiques, la mise à disposition de solutions de financement adaptées, et un suivi sur-mesure tout au long du parcours de croissance des acteurs touristiques ;

• L’expertise en ingénierie touristique : par la mutualisation des compétences et du savoir-faire des deux partenaires en matière de structuration, de montage et de promotion des projets d’investissement touristique ;

• Des actions conjointes et des événements : organisation d’ateliers, de sessions de formation et de rencontres B2B pour renforcer l’écosystème touristique et promouvoir les opportunités d’investissement.

À travers cette convention de partenariat, Attijariwafa bank et la SMIT réaffirment leur engagement commun en faveur de projets innovants, durables et créateurs de valeur, contribuant ainsi au développement du secteur touristique au Maroc. Elle s’insère également dans une dynamique de soutien à l’entrepreneuriat, tout en accompagnant le développement de l’écosystème touristique.

En somme, cette alliance stratégique contribuera à renforcer le positionnement du Maroc en tant que destination touristique compétitive, durable et résolument tournée vers l’avenir. À l’approche de la Coupe du Monde 2030, elle participera également à accroître l’attractivité du Royaume et à faire rayonner son image sur la scène internationale.