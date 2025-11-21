Morocco Showcase Summit 2025 : Le Maroc, Hub continental du tourisme

Le Morocco Showcase Summit 2025 a confirmé, avec force, le rôle stratégique du Royaume sur la scène touristique internationale. En réunissant à Casablanca plus de 300 participants issus de plus de 15 pays, l’événement a démontré l’attrait croissant du Maroc et la maturité de son écosystème d’investissement touristique. Cette mobilisation internationale reflète l’attractivité d’un pays désormais perçu comme l’un des leaders incontestés en Afrique et une plateforme d’opportunités recherchée par les investisseurs du monde entier.

Ce positionnement n’est pas le fruit du hasard. Depuis plusieurs années, le Maroc a engagé une transformation ambitieuse de son offre touristique, portée par une feuille de route d’investissement structurée et une expertise avérée en ingénierie touristique.

Cette dynamique, portée par le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, se traduit déjà par une progression significative des investissements touristiques, mobilisant en moyenne 8 milliards de dirhams par an et permettant l’ouverture d’une centaine d’hôtels chaque année. En outre, elle s’accompagne d’une modernisation des infrastructures, d’une montée en gamme des destinations et d’une compétitivité accrue du cadre d’investissement.

Au cœur de cette transformation, la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT) joue un rôle déterminant. Véritable bras opérationnel de l’État, partenaire privilégié des investisseurs, et des collectivités territoriales, elle intervient à chaque étape de la chaîne de valeur : identification des opportunités, analyses de viabilité, structuration de concepts, accompagnement stratégique, développement de produits innovants et promotion active de l’investissement. Ces dernières années, la SMIT a vu son paradigme d’intervention évoluer en profondeur, pour répondre aux nouveaux enjeux du marché et aux ambitions du Royaume.

La durabilité constitue l’un des piliers de cette nouvelle trajectoire. Comme l’a rappelé M. Imad Barrakad lors de l’événement, « notre engagement est clair : l’investissement doit être durable et responsable. Nous orientons le développement vers les différents territoires et vers l’allègement de la pression sur les ressources en eau et la valorisation durable des ressources touristiques. »

L’horizon 2030 constitue également un tournant majeur. Avec la co-organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, le Maroc se prépare à une accélération sans précédent de la demande en infrastructures, en capacités hôtelières et en services touristiques de nouvelle génération.

Le Maroc est mobilisé pour anticiper ses besoins, structurer des projets aux standards internationaux et orienter les investisseurs vers des opportunités à fort impact. L’enjeu est de transformer cet événement mondial en un levier durable, dont les effets s’étendront bien au-delà de 2030.

Pour les années à venir, les priorités s’inscrivent dans la consolidation de cette dynamique. L’accent est mis sur le renforcement de l’attractivité du Maroc auprès des investisseurs internationaux, l’émergence de nouvelles destinations performantes dans les territoires, l’amélioration de l’expérience touristique et l’intégration plus poussée de l’innovation, de la digitalisation et du développement durable. Autant de chantiers qui visent à préparer un tourisme plus compétitif et plus connecté.

A la fin du showcase, un sentiment commun a traversé l’ensemble des participants : le Maroc dispose aujourd’hui de la maturité et des leviers nécessaires pour accélérer son développement touristique.

Le Maroc offre désormais un terrain idéal pour porter des projets ambitieux et durables. En tant que porte d’entrée privilégiée de l’investissement touristique, la SMIT assure un accompagnement personnalisé, capable de transformer chaque vision en projet concret.

Le Maroc aborde une décennie décisive ; ceux qui choisissent d’y investir aujourd’hui contribueront à écrire une nouvelle page de l’histoire du tourisme national.