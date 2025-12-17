Météo Maroc : Chutes de neiges et rafales de vent de mercredi à samedi

Par LeSiteinfo avec MAP

Un temps froid, des chutes de neige, des averses parfois orageuses avec grêle ainsi que des rafales de vent sont prévues, de mercredi à samedi, dans plusieurs Provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige (10 à 25 cm) au delà de 1500 m sont attendues de mercredi à 13H00 à jeudi à 18H00 dans les provinces de Figuig, Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza et Midelt, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des averses parfois orageuses avec grêle et rafales de vent sont prévues de mercredi à 18H00 à jeudi à 18H00 avec des hauteurs allant de 30 à 70 mm dans les provinces de Taza, Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Jerada, Taourirt, Al Hoceima, Guercif, Figuig, Sefrou et Boulemane.

Enfin, un temps froid au delà de 1600m avec des températures allant de -08 et -04 °C est prévu, de jeudi à samedi dans les provinces de Boulemane, Ifrane, Midelt, Khenifra, Azilal, Beni Mellal, Tinghir, Ouarzazate, Al Haouz, Taroudant et Chichaoua, a précisé la même source.