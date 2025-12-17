Clôture de la caravane régionale de soutien aux TPME à Rabat-Salé-Kénitra

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Centre Régional d’Investissement de Rabat-Salé-Kénitra (CRI RSK) annonce la clôture officielle de la caravane régionale dédiée à la promotion du nouveau dispositif de soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), après avoir sillonné l’ensemble des provinces et préfectures de la région à travers sept étapes majeures.

Un dispositif stratégique pour dynamiser l’investissement

Aligné avec la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, ce nouveau dispositif constitue l’une des mesures phares de la nouvelle charte d’Investissement, visant la création d’emplois durables, la réduction des disparités territoriales et l’encouragement des secteurs à fort potentiel.

Une mobilisation institutionnelle forte sur tout le territoire régional

Lancée le 25 novembre, sous la supervision de la Wilaya de la région Rabat-Salé-Kénitra, la caravane a bénéficié d’un engagement notable des autorités territoriales. Après une deuxième étape marquante à Kénitra le 28 novembre, présidée par Monsieur Karim Zidane, Ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques et Monsieur le Gouverneur de la province de Kénitra, la tournée s’est poursuivie dans les différentes préfectures et provinces de la région.

Ainsi, la caravane a successivement fait escale à Skhirate-Témara (3 décembre), Salé (4 décembre), Khémisset (5 décembre) et Sidi Slimane (8 décembre), toujours en présence des Gouverneurs des préfectures et provinces concernées, mobilisés aux côtés des acteurs institutionnels, économiques et associatifs. Toutes ces étapes ont enregistré une participation soutenue, confirmant l’intérêt croissant pour le nouveau dispositif d’appui aux TPME.

La tournée s’est conclue le 11 décembre, à Sidi Kacem, lors d’une rencontre présidée par Monsieur le Gouverneur, dont l’appui a marqué cette dernière étape.

Plus de 1 400 participants et un engouement remarquable

Au total, plus de 1400 participants ont pris part aux différentes rencontres : soit l’ensemble des représentants de l’écosystème régional ainsi que de nombreux porteurs de projets et entrepreneurs.

Ces échanges ont permis de présenter en détail les mécanismes du nouveau dispositif de soutien — qui repose sur trois primes à l’investissement, cumulables, dont le montant total ne peut excéder 30% de l’investissement éligible :

Une prime à la création d’emplois stables (5 % à 10 %) destinée à encourager les recrutements pérennes ;

Une prime territoriale (10 %) visant à favoriser l’implantation dans les provinces et préfectures classées en catégorie A — au sein de la région RSK, cela concerne notamment Salé, Khémisset, Sidi Kacem et Sidi Slimane ;

Une prime dédiée aux activités prioritaires (10 %) identifiées par les autorités comme structurantes pour la dynamique régionale et nationale.

Un accompagnement qui se poursuit au quotidien

Acteur central dans le déploiement du dispositif, le CRI RSK assure l’accompagnement des porteurs de projets, l’étude des dossiers d’investissement et la coordination avec les partenaires régionaux et nationaux, jusqu’au décaissement des subventions.

Dans la continuité de cette dynamique, le CRI RSK annoncera prochainement la programmation de focus groupes thématiques pour accompagner les porteurs de projets dans la préparation et le dépôt de leurs dossiers. Le centre poursuit également son appui quotidien au sein de son siège, où ses équipes accueillent et orientent les entrepreneurs. Par ailleurs, le CRI RSK entend maintenir cette mobilisation en programmant des réunions avec les organismes partenaires, prescripteurs et fédérations professionnelles, afin de vulgariser le nouveau dispositif et de permettre au plus grand nombre d’en bénéficier.