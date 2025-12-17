La FMPS lance la 3e promotion du Label « Société Sportive »

La Fédération Marocaine des Professionnels du Sport (FMPS) annonce la nouvelle édition du Label « Société Sportive », une distinction créée et lancée en 2024 par la Commission Sport en Entreprise de la FMPS pour encourager et valoriser les organisations qui intègrent la pratique sportive au cœur de leur culture interne.

Depuis son lancement, ce Label s’inscrit dans une dynamique nationale de structuration et de professionnalisation du sport en entreprise, dans un contexte où le Maroc connaît une accélération remarquable de ses projets et investissements sportifs.

Le Label « Société Sportive » est attribué chaque année, pour une durée de deux ans, aux entreprises qui démontrent un engagement concret et durable en faveur du bien-être physique et mental de leurs collaborateurs. Pour cette 3ᵉ édition, les entreprises labellisées en 2024 pourront voir leur distinction renouvelée, sous réserve de satisfaire aux critères d’éligibilité définis par la FMPS.

Depuis la création du label, plusieurs entreprises marocaines ont déjà été distinguées pour la qualité et l’innovation de leurs initiatives sportives, parmi lesquelles TotalEnergies, Pharma 5, la Banque Centrale Populaire, Majorel Africa ou encore Axa Assurance. Des organisations pionnières qui contribuent à installer le sport comme un véritable levier de performance humaine et collective au sein du monde professionnel.

À travers cette démarche, la FMPS confirme son rôle fédérateur dans l’écosystème sportif et sa volonté de promouvoir un modèle d’entreprise où l’activité physique devient un outil d’engagement, de cohésion sociale et de prévention santé. Le Label vise à instaurer un référentiel national, à mettre en lumière les meilleures pratiques internes et à inspirer un mouvement plus large en faveur d’environnements de travail responsables, actifs et performants.

L’appel à candidatures pour cette nouvelle édition sera lancé le 16 décembre 2025, et les dépôts seront ouverts jusqu’au 30 janvier 2026. Les entreprises lauréates bénéficieront non seulement d’une reconnaissance nationale, mais aussi d’un accompagnement structuré pour renforcer et professionnaliser leurs initiatives sportives internes.

« À travers le Label “Société Sportive”, la FMPS souhaite replacer l’humain au cœur de l’entreprise en faisant du sport un véritable levier de bien-être, de cohésion et de performance collective. Notre ambition est de créer une dynamique nationale où le sport contribue pleinement à l’épanouissement des talents et à la compétitivité des organisations », a déclaré Youssef Boujlid, Président de la Commission Sport en entreprise de la FMPS.

Avec cette 3ᵉ édition, la FMPS réaffirme son engagement à accompagner les entreprises marocaines dans la mise en place de pratiques responsables et pérennes. Le Label « Société Sportive » s’impose désormais comme un repère stratégique pour toutes les organisations qui souhaitent inscrire durablement le sport et le bien-être au cœur de leur culture et de leur performance.

