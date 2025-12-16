CAN 2025: Rabat prolonge les horaires des cafés et restaurants jusqu’à 2 heures

A la Une

La commune de Rabat a annoncé une nouvelle décision à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Dans un avis adressé aux professionnels des cafés et restaurants, la commune a décidé de prolonger les horaires de fermeture jusqu’à 2 heures du matin, et ce du mercredi 17 décembre 2025 au samedi 24 janvier 2026.

Selon le document, signé par la présidente du Conseil communal, Fatiha El Moudni, cette mesure vise à encourager les activités commerciales, afin d’accompagner cet événement continental d’envergure.

Les supporters, de leur côté, attendent avec impatience le coup d’envoi de cette compétition, qui promet une ambiance festive dans les différentes villes hôtes.

N.M.