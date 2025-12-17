Caftan, Gnaoua, Jamaâ El Fna… les 16 éléments marocains inscrits au patrimoine immatériel de l’UNESCO
Le Maroc dispose de seize éléments inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.
Ces reconnaissances couvrent de nombreux domaines, des arts vivants aux pratiques sociales, en passant par la gastronomie et l’artisanat.
Certaines traditions sont propres au Maroc, tandis que d’autres relèvent d’un héritage que l’on retrouve diffusé dans plusieurs pays de l’espace méditerranéen notamment.
Eléments nationaux :
2008 : Le Moussem de Tan-Tan
2008 : L’espace culturel de la place Jemaa El-Fna
2012 : Le festival des cerises de Sefrou
2014 : L’argan, pratiques et savoir-faire liés à l’arganier
2019 : Gnaoua
2017 : La Taskiwin, danse martiale du Haut-Atlas occidental (Liste du Patrimoine Immatériel nécessitant une Sauvegarde Urgente)
2021 : La Tbourida
2023 : Le Malhoun, un art poético-musical populaire
2025 : Le Caftan marocain : art, traditions et savoir-faire
Eléments multinationaux :
2013 : La diète méditerranéenne
2020 : Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous
2021 : La fauconnerie, un patrimoine humain vivant
2021 : La calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques
2022 : Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier
2023 : Les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre)
2024 : Le henné : rituels, esthétique et pratiques sociales.