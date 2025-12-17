Caftan, Gnaoua, Jamaâ El Fna… les 16 éléments marocains inscrits au patrimoine immatériel de l’UNESCO

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc dispose de seize éléments inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.

Ces reconnaissances couvrent de nombreux domaines, des arts vivants aux pratiques sociales, en passant par la gastronomie et l’artisanat.

Certaines traditions sont propres au Maroc, tandis que d’autres relèvent d’un héritage que l’on retrouve diffusé dans plusieurs pays de l’espace méditerranéen notamment.

Eléments nationaux :

2008 : Le Moussem de Tan-Tan

2008 : L’espace culturel de la place Jemaa El-Fna

2012 : Le festival des cerises de Sefrou

2014 : L’argan, pratiques et savoir-faire liés à l’arganier

2019 : Gnaoua

2017 : La Taskiwin, danse martiale du Haut-Atlas occidental (Liste du Patrimoine Immatériel nécessitant une Sauvegarde Urgente)

2021 : La Tbourida

2023 : Le Malhoun, un art poético-musical populaire

2025 : Le Caftan marocain : art, traditions et savoir-faire

Eléments multinationaux :

2013 : La diète méditerranéenne

2020 : Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du couscous

2021 : La fauconnerie, un patrimoine humain vivant

2021 : La calligraphie arabe : connaissances, compétences et pratiques

2022 : Les connaissances, savoir-faire, traditions et pratiques associés au palmier dattier

2023 : Les arts, savoir-faire et pratiques associés à la gravure sur métaux (or, argent et cuivre)

2024 : Le henné : rituels, esthétique et pratiques sociales.