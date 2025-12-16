Voici à quoi ressemble la nouvelle gare ferroviaire Rabat-Riad (VIDEO)

L’Office national des chemins de fer (ONCF) a annoncé la mise en service de la gare Rabat-Riad, une nouvelle infrastructure destinée à renforcer le maillage ferroviaire de la capitale et à améliorer la desserte de ses quartiers nord. La gare est officiellement entrée en exploitation ce lundi 15 décembre et permet désormais l’achat de billets au départ et à destination de cette nouvelle plateforme.

Implantée au cœur du quartier Hay Riad, la gare Rabat-Riad occupe une superficie de 35.000 m². Elle vient s’ajouter aux gares existantes de Rabat Agdal et Rabat Ville, avec pour ambition de fluidifier le trafic, désengorger le réseau ferroviaire et optimiser les déplacements urbains dans la capitale.

Bénéficiant d’un emplacement stratégique à proximité du complexe sportif Moulay Abdellah, la gare a été conçue selon le modèle d’une gare-pont, assurant une liaison directe entre l’avenue Annakhil à l’est et l’avenue Hassan II à l’ouest. Cette configuration améliore sensiblement l’accessibilité, tant pour les piétons que pour les automobilistes.

Dotée d’une architecture moderne et répondant aux standards internationaux en vigueur, la nouvelle infrastructure est dimensionnée pour accompagner l’augmentation du flux de voyageurs et soutenir le développement urbain soutenu de Rabat. Avec l’ouverture de Rabat-Riad, l’ONCF poursuit sa stratégie de modernisation du réseau ferroviaire national et consolide l’attractivité de la capitale.