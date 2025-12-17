Al Hoceima: des mesures proactives pour atténuer les effets des intempéries

Le Comité provincial de veille et de suivi d’Al Hoceima s’est réuni, mardi, afin d’examiner les mesures à mettre en œuvre pour faire face aux perturbations météorologiques prévues au niveau de la province.

Présidée par le gouverneur de la province d’Al Hoceima, Fouad Hajji, en présence des responsables des services de sûreté, des autorités locales ainsi que des chefs des services déconcentrés, cette réunion a été consacrée à l’évaluation de la situation générale au niveau de la province et à l’examen des mesures préventives prises pour atténuer les effets des perturbations météorologiques, notamment suite à l’émission d’un bulletin d’alerte de niveau orange annonçant des précipitations oscillant entre 45 et 65 mm, accompagnées de vents forts atteignant 75 à 85 km/h.

A cette occasion, l’accent a été mis sur la nécessité de mobiliser les ressources humaines et logistiques nécessaires, d’assurer une coordination étroite entre l’ensemble des intervenants, de maintenir un haut niveau de vigilance et de prendre toutes les dispositions nécessaires, afin de garantir une rapidité d’intervention face aux intempéries.

La réunion a également été l’occasion d’insister sur l’importance de mener des campagnes de sensibilisation à l’attention des citoyens, en vue de renforcer la prise de conscience quant aux risques liés aux perturbations météorologiques, tout en soulignant la nécessité de maintenir la mobilisation jusqu’à la fin de ce phénomène climatique.

Dans ce sens, le directeur provincial de l’Equipement, du Transport et de la Logistique à Al Hoceima, Youssef Sahimi, a indiqué qu’une série de mesures ont été prises pour atténuer l’impact des perturbations climatiques, notamment en matière de fluidité de la circulation routière, évoquant l’activation du système de permanence et la mobilisation d’équipes de terrain spécialisées composées d’ingénieurs, de techniciens, de chauffeurs et d’agents, ainsi que la mise à disposition de plusieurs engins et équipements dédiés au déneigement.

M. Sahimi a ajouté que la province d’Al Hoceima a enregistré d’importantes précipitations pluvieuses et neigeuses, en particulier au niveau des collectivités territoriales montagneuses relevant des cercles de Targuist, Ketama et Beni Ouriaghel, entraînant des perturbations temporaires de la circulation sur certains axes routiers.

Il a, toutefois, assuré que la circulation est redevenue normale suite à l’intervention immédiate des équipes relevant de la direction provinciale, qui ont procédé au dégagement de la neige accumulée.

Pour sa part, le directeur provincial de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Zakaria Jhar, a fait savoir que les cours ont été suspendus de manière temporaire dans certaines communes rurales, à titre préventif, en raison des conditions climatiques, soulignant que cette mesure vise à préserver la sécurité des élèves, du corps enseignant et du personnel administratif.

Il est à rappeler qu’un comité provincial mixte, regroupant les chefs des services de sûreté et des services extérieurs déconcentrés, a été mis en place pour assurer le suivi de l’évolution de la situation et piloter les opérations ainsi que les interventions rapides visant la protection des personnes et des biens.