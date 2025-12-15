Intempéries: Errachidia, Ouarzazate… Les cours suspendus dans plusieurs écoles

L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Drâa-Tafilalet a annoncé lundi la suspension provisoire des cours dans les établissements d’enseignement publics et privés au niveau de plusieurs communes relevant de la région en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l’AREF, Abdelati El Asfar, a indiqué que cette mesure intervient dans le souci d’assurer la sécurité des élèves, des corps enseignant et pédagogique et des usagers, suite à l’alerte de niveau de vigilance orange émise dimanche par la Direction générale de la météorologie (DGM).

La suspension des cours qui prend effet à compter de ce lundi, concerne plusieurs communes relevant des provinces d’Errachidia, Ouarzazate, Midelt et Tinghir, a fait savoir le responsable régional.

El Asfar a précisé que cette mesure proactive s’inscrit dans le cadre des orientations du ministère de tutelle portant sur la sécurité au niveau des établissements d’enseignement et dans le cadre de la mise en œuvre de la correspondance régionale émise récemment par l’ARFE portant sur la protection contre les dangers en milieu scolaire y compris la prévention contre les mauvaises conditions météorologiques.

S.L.