Inondations à Safi: suspension des cours pour trois jours

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Safi a annoncé la suspension des cours dans l’ensemble des établissements scolaires de la province pour une durée de trois jours, en raison des mauvaises conditions météorologiques.

« Suite aux pluies torrentielles sous orage, qui se sont abattues sur la province de Safi, il a été décidé, en coordination avec les autorités provinciales, de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires de la province les lundi, mardi et mercredi, à titre de mesure préventive », indique la Direction provinciale de l’éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans un communiqué.

Cette décision intervient en interaction avec les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, et par souci de préserver la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs face aux risques liés aux inondations, qui exigent vigilance et prudence, précise le communiqué.

Une coordination a été établie avec les chefs des établissements scolaires afin de veiller à la sécurité des élèves et des cadres pédagogiques et administratifs, notamment à travers l’activation de la cellule locale de veille, la coordination avec l’ensemble des intervenants et des autorités locales, la prise de toutes les mesures préventives, ainsi que l’interaction immédiate avec les bulletins d’alerte émis par la Direction générale de la météorologie, ajoute le communiqué.

La même source a indiqué que deux écoles primaires ont été touchées par des inondations, sans toutefois enregistrer de pertes humaines, suite aux précipitations exceptionnelles qu’a connues la province dimanche dernier.

S.L.