Inondations à Safi: le Procureur du Roi ouvre une enquête

Une enquête a été ouverte par le parquet suite aux pluies torrentielles survenues dans la province de Safi dimanche soir, ayant entraîné le décès de trente-sept (37) personnes selon un bilan provisoire, a annoncé le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Safi.

Le parquet a ouvert une enquête par le biais de la police judiciaire afin de déterminer les causes réelles de ce tragique incident et d’en élucider les circonstances, a indiqué, lundi, le Procureur général du Roi près la Cour d’appel de Safi dans un communiqué.

S.L.