Maroc : hausse de 17,5% du nombre d’entreprises créées à mi-août 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 72.343 durant les huit premiers mois de 2025, en progression de 17,5% par rapport à la même période de 2024, a annoncé, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri.

En réponse à une question orale sur « la hausse du taux des faillites d’entreprises », posée par le Groupe justice et développement, M. Sekkouri a indiqué que le nombre d’entreprises ayant cessé leurs activités durant la même période n’a pas dépassé 15.000.

Par ailleurs, il a relevé, que les entreprises déclarant régulièrement leurs salariés ont connu une progression notable, selon les données de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS). Leur nombre, qui s’établissait à 255.000 entreprises en 2019, a atteint 344.000 à fin 2024, soit une hausse de 34% par rapport à la période pré-Covid.

Le suivi de ces indicateurs s’appuie sur les statistiques de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), ainsi que sur les données de la CNSS, a précisé le ministre.