Enseignement préscolaire : manifestation devant le ministère de l’Éducation (VIDEO)

Les syndicats régionaux de l’enseignement préscolaire ont organisé, ce lundi, un rassemblement de protestation devant le siège du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports.

Des dizaines d’enseignants, qui se considèrent victimes des décisions et politiques du ministère, ont participé à ce rassemblement, réclamant leur intégration et rejetant les tâches supplémentaires qui leur sont assignées.

L’une des participantes a déclaré à Le Site info que cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’un programme établi par la coordination syndicale de l’enseignement préscolaire.

Elle a également précisé que ce rassemblement ne sera pas le dernier et qu’il marquera le début d’un « série de luttes » aux niveaux national et régional, afin de dénoncer la situation de précarité qu’ils subissent.