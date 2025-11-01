Chambre des représentants : séance plénière consacrée à la dernière résolution du CS de l’ONU

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des représentants tiendra, lundi, une séance plénière spéciale consacrée à la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la cause nationale.

« Le président de la Chambre des représentants porte à la connaissance de l’ensemble des députés que la Chambre tiendra, lundi 3 novembre 2025 à 14h00, une séance spéciale sur la dernière résolution du Conseil de sécurité relative à la cause nationale, suivie de la séance hebdomadaire consacrée aux questions orales », indique un communiqué de la Chambre.