Retour de la Caftan Week pour sa 26ᵉ édition

Pour sa 26ᵉ édition, Caftan Week revient du 07 au 10 mai 2026 à Marrakech et célèbre la création marocaine sous la thématique : « Souffle de l’Atlas », un hommage aux cimes, aux matières et à la puissance du massif atlasique.

Cette édition inscrit son souffle au cœur du territoire, en choisissant de célébrer l’Atlas marocain non seulement comme source d’inspiration esthétique, mais comme incarnation d’un patrimoine vivant, d’une mémoire collective et d’un engagement culturel profond.

Car au-delà de ses paysages majestueux, l’Atlas demeure un bastion de traditions, de savoir-faire et de communautés gardiennes d’une identité plurielle et enracinée.

À travers « Souffle de l’Atlas », Caftan Week 2026 met en lumière un Maroc vertical, profond et riche de ses territoires d’altitude, de ses artisans tenaces et de ses héritages transmis de génération en génération. Plus qu’un thème, c’est une déclaration : celle d’une mode qui dialogue avec la mémoire, la responsabilité et l’avenir partagé.

Cette édition, qui puise dans les neiges éternelles, les tissages, les arganiers et les kasbahs ocre, affirme Caftan Week comme une scène culturelle de premier plan, engagée dans la revalorisation du patrimoine marocain et dans l’élévation des traditions au rang de création contemporaine.