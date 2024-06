Le caftan marocain brille au cœur de Paris à l’occasion de l’Oriental Fashion Show

Le Shangri-La Hotel se prépare à vibrer au rythme du caftan marocain le 23 juin prochain. L’Oriental Fashion Show y fera son grand retour pour une journée exceptionnelle placée sous le thème de la « Route de la Soie », Le 24 juin, un diner de Gala avec remise de Trophée sera organisé avec l’aimable participation de la maison de Haute Joaillerie Chopard.

Trois talentueuses créatrices marocaines – Madame Amina Benzekri BENRAHAL, L’Altière Maison de Couture, et Hind Berrada – seront les reines de cette édition, mettant à l’honneur le caftan marocain, pièce maîtresse de la culture et du patrimoine marocains. Leurs créations, véritables œuvres d’art, mettront en valeur le savoir-faire artisanal ancestral du Maroc, où fils de soie et d’or s’entremêlent pour donner vie à des caftans d’une beauté intemporelle.

Le caftan marocain, symbole de raffinement et d’élégance

Le caftan marocain, bien plus qu’un simple vêtement, est un véritable symbole de la culture marocaine. Sa richesse en motifs, ses couleurs chatoyantes et ses coupes raffinées en font un objet d’admiration à travers le monde. Les trois créatrices marocaines présentes à l’Oriental Fashion Show 2024 proposeront des visions uniques et modernes du caftan, tout en respectant son héritage ancestral.

Un voyage à travers la Route de la Soie

Le choix du thème de la « Route de la Soie » n’est pas fortuit. Il symbolise les liens profonds qui unissent l’Orient et l’Occident depuis des siècles, ces routes commerciales ayant favorisé l’échange de biens, d’idées et de cultures. Le caftan marocain, en tant que pièce emblématique de la culture orientale, incarne parfaitement cet esprit de métissage et d’échange.

L’Oriental Fashion Show, une plateforme de valorisation des cultures

Véritable référence dans le monde de la mode orientale, l’Oriental Fashion Show réunit chaque année des designers talentueux et créatifs venus des quatre coins du globe. Cette édition 2024 promet d’être un événement inoubliable, mettant en lumière la créativité et le savoir-faire des créateurs orientaux, et en particulier la richesse du caftan marocain.