Le caftan marocain à l’honneur aux « Joy Awards »

La capitale saoudienne Riyad a accueilli, samedi soir, la cérémonie des « Joy Awards », un événement qui a réuni des personnalités de l’art et des médias du monde entier.

Comme à l’accoutumée, les stars marocaines ont attiré tous les regards avec leurs apparitions élégantes et éclatantes en caftans marocains.

Salma Rachid

La chanteuse marocaine Salma Rachid s’est distinguée par une apparition remarquable, choisissant un caftan marocain au style moderne, de couleur rouge vif, alliant tradition et modernité.

Asmae Lamnawar

Quant à la talentueuse artiste Asma Lamnawar, elle a opté pour un caftan marocain de couleur verte royale, orné de broderies délicates, parfaitement adaptées à la grandeur de l’événement.

Douae El Yahyaoui

L’artiste Dua El Yahyaoui a brillé dans un caftan traditionnel avec « sfiha » marocain, qu’elle a assorti d’accessoires dorés, apportant une touche de luxe à sa tenue.

Wijdane Said

La jeune artiste Wijdane Said a choisi de porter un caftan traditionnel marocain de couleur bleue, orné de pierres brillantes, ajoutant une touche de raffinement à son look.

Miss Douae

L’influenceuse marocaine « Miss Dua » a opté pour un choix original en portant un caftan marocain moderne, conçu sous forme de robe blanche.

Il convient de rappeler que les « Joy Awards » sont l’un des plus grands événements de divertissement dans le monde arabe. Il se tient chaque année dans le cadre de la saison de Riyad en Arabie Saoudite et vise à récompenser les plus grandes stars du cinéma, du sport et des médias qui se sont distinguées au cours de l’année.