La Fondation Dislog avec Morocco’s 40 Under 40 pour faire émerger 200 leaders marocains d’ici 2030

Il y a des partenariats qui ressemblent à des évidences. Celui qui vient d’être noué entre la Fondation Dislog Group et l’association Morocco’s 40 Under 40 en est un parfait exemple. À la croisée des chemins entre responsabilité sociétale, accompagnement des jeunes et valorisation de l’excellence marocaine, ce projet ambitieux s’inscrit dans une volonté partagée : faire émerger une génération de leaders marocains capables de transformer le pays… et d’inspirer bien au-delà.

Un pacte pour le Maroc de demain

Au cœur de ce partenariat, une conviction : la jeunesse n’est pas seulement porteuse d’avenir, elle est l’avenir. En accompagnant des entrepreneurs de moins de 40 ans à fort potentiel, la Fondation Dislog Group entend créer un véritable levier de transformation économique, sociale et culturelle.

« Nous croyons en la jeunesse comme levier fondamental du développement », affirme Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group. « Soutenir Morocco’s 40 Under 40, c’est investir dans des talents porteurs d’innovation, d’ambition et d’un profond attachement à leur pays. »

Ce soutien se concrétise par la création d’une plateforme dédiée aux entrepreneurs marocains de moins de 40 ans, destinée à faire émerger des parcours exemplaires dans des secteurs stratégiques : économie numérique, industrie, finance, agriculture, culture, sport, santé, développement durable… Le Maroc, dans toute sa diversité, y sera représenté.

Un écosystème d’excellence

Au-delà du soutien symbolique, le programme prend la forme d’un véritable dispositif structuré, pensé pour durer et générer de l’impact : 200 jeunes entrepreneurs seront accompagnés d’ici 2030, à raison de 40 par an. Chacun bénéficiera de l’accompagnement rapproché d’un mentor issu d’un réseau de 40 figures d’excellence, au Maroc comme à l’international.

« Nous sommes honorés de ce partenariat avec la Fondation Dislog Group », confie Badr Boussabat, Président de Morocco’s 40 Under 40. « Nous croyons fermement que l’excellence marocaine détient un potentiel exceptionnel pour réussir dans le monde des affaires. »

Les mentors, véritables phares du programme, incarneront des trajectoires inspirantes. Leurs expériences, conseils et carnets d’adresses seront mis au service de cette nouvelle génération d’acteurs du changement. En retour, les jeunes entrepreneurs apporteront leur fougue, leur audace et leur capacité d’innovation dans un monde en mutation.

Rayonner pour inspirer

Pour faire vivre cette dynamique, le projet repose aussi sur une stratégie de visibilité forte : deux fois par an, le Morocco’s 40 Under 40 Magazine mettra en lumière les lauréats et leurs mentors. L’idée ? Partager des récits de réussite, montrer que tout est possible quand les idées rencontrent les moyens et que les rêves se structurent.

Ce n’est pas un palmarès figé, mais un récit collectif en construction, celui d’un Maroc qui croit en ses enfants, qu’ils soient nés à Rabat, Paris, Tanger ou Montréal. L’objectif est de créer un effet d’émulation, de donner envie à d’autres jeunes Marocains de se lancer, d’oser, de bâtir.

Une alliance intergénérationnelle

Ce projet va bien au-delà de la mise en valeur. Il se veut un véritable écosystème intergénérationnel, au service de la transmission. Car si l’ambition est jeune, elle se nourrit de l’expérience. Et si l’expérience est précieuse, elle prend tout son sens quand elle est partagée.

C’est cette alchimie que cherchent à provoquer Dislog Group et Morocco’s 40 Under 40. L’association, basée à Casablanca, s’est donnée pour mission de faire émerger 200 leaders marocains d’ici 2030. Avec ce partenariat, elle franchit un cap et structure son action avec un acteur industriel de référence.

Un gala pour célébrer, une vision pour fédérer

Chaque année, le M40u40 Gala réunira les lauréats, mentors, partenaires et figures emblématiques de la société civile. Véritable point d’orgue du programme, cet événement symbolise les valeurs portées par l’initiative : excellence, engagement, fierté nationale.

Au-delà du faste, c’est une vision du Maroc qui s’y incarne : un pays qui valorise ses talents, accompagne ses forces vives, et bâtit son avenir avec celles et ceux qui font bouger les lignes.

Dislog Group : quand l’industrie porte aussi la jeunesse

Fondé en 2005, Dislog Group est aujourd’hui un acteur incontournable du paysage industriel marocain. Avec ses activités dans les secteurs de l’hygiène, de l’alimentation et de la santé, le groupe emploie plus de 3 400 personnes et opère à travers un réseau logistique impressionnant, traitant chaque année plus de 550 000 palettes, soit 440 000 tonnes de marchandises.

Mais au-delà de ces chiffres, c’est une philosophie de développement intégré qui guide l’action du groupe. En se positionnant comme un « Full Service Provider », Dislog couvre l’ensemble de la chaîne de valeur, de la production à la distribution, en passant par le marketing et la logistique. Un modèle agile, qui lui a permis de devenir leader de son marché en moins de 20 ans.

Avec ce nouveau partenariat, Dislog prouve que l’engagement sociétal n’est pas un supplément d’âme, mais une dimension stratégique de son identité.

L’excellence marocaine comme boussole

Ce partenariat résonne avec une ambition plus large : faire du Maroc un terreau fertile pour les talents. Un pays où l’on peut grandir, apprendre, entreprendre et réussir. Un pays où la jeunesse n’attend pas qu’on lui tende la main, mais où des institutions solides lui offrent les bons outils pour avancer.

C’est en cela que ce projet porte un souffle nouveau : il ne promet pas un avenir radieux, il le prépare. Il ne se contente pas d’identifier des talents, il les forme, les soutient, les connecte. Et surtout, il les encourage à croire en eux, en leur pays, en leur potentiel.

En unissant leurs forces, la Fondation Dislog Group et Morocco’s 40 Under 40 ne signent pas un simple partenariat. Ils ouvrent une brèche dans le mur du fatalisme, pour y faire passer une génération armée d’idées, de convictions et d’envies. Une génération qui ne veut plus attendre que le changement vienne d’en haut — elle est le changement.