Justice : le streamer Ilyas El Malki condamné à 10 mois de prison ferme

Le tribunal de première instance d’El Jadida a condamné, ce mardi, le streamer Ilyas El Malki à dix mois de prison ferme, assortis d’une amende de 20 000 dirhams.

La juridiction a toutefois acquitté El Malki de dizaines d’accusations retenues contre lui, avec la possibilité de bénéficier d’une peine alternative, consistant en l’exécution de travaux d’intérêt général.

Pour rappel, El Malki avait été interpellé à la suite de plaintes déposées par des syndicats professionnels représentant des chauffeurs, en réaction à des déclarations antérieures jugées « offensantes » à l’égard de leur profession et de ses membres.

Par la suite, d’autres chefs d’accusation lui ont été imputés, notamment : la diffusion de fausses allégations portant atteinte à la vie privée, l’injure et la diffamation envers une personne ou une organisation constituée, l’atteinte aux bonnes mœurs à travers l’exhibition volontaire de nudité, l’atteinte publique à la pudeur dans des lieux susceptibles d’être fréquentés par des mineurs, l’incitation à la discrimination et à la haine, l’aide ou l’assistance à la prostitution par quelque moyen que ce soit, l’incitation à la débauche envers une personne en situation de vulnérabilité, l’incitation de mineurs de moins de 18 ans à la prostitution ou à la débauche, leur encouragement ou la facilitation de ces pratiques, ainsi que la détention et la consommation de stupéfiants.

Il est à noter que la défense du streamer Ilyas El Malki, composée de cinq avocats, se réunira afin de décider de l’opportunité d’introduire un recours en appel.