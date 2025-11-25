Akhannouch annonce la hausse du soutien social à partir de fin novembre

Par LeSiteinfo avec MAP

Dans le cadre des efforts du gouvernement visant la mise en oeuvre progressive du Chantier Royal relatif au système d’aide sociale directe et le renforcement de son impact positif sur le niveau de vie des familles bénéficiaires, la première augmentation des montants du soutien entrera en vigueur à compter de fin novembre courant, sans modification du prix du gaz butane, a annoncé mardi à la Chambre des Conseillers, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Lors de la séance mensuelle des questions orales sur les politiques publiques, consacrée au « Développement territorial et les enjeux de la réalisation de la justice spatiale”, Akhannouch a indiqué qu’en vertu de cette augmentation, le montant de l’aide s’élèvera désormais à 250 dirhams pour chacun des trois premiers enfants scolarisés ou âgés de moins de six ans, et à 175 dirhams pour chaque enfant non scolarisé.

S’agissant des enfants orphelins de père, âgés de moins de six ans et scolarisés, le montant de l’aide atteindra 375 dirhams pour chacun des trois premiers enfants, a-t-il poursuivi, notant que le montant minimum de l’aide directe par famille ne peut être inférieur à 500 dirhams, quelle que soit sa composition, en particulier les familles sans enfant ou avec un seul enfant.

Aziz Akhannouch a également fait observer que le gouvernement s’efforcera de mettre en oeuvre l’aide destinée aux enfants orphelins et abandonnés placés dans les établissements de protection sociale, en vue de leur permettre de bénéficier des fruits de l’État social et de la solidarité institutionnelle, en consécration de la Volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de renforcer les chances de leur insertion socio-économique, une fois l’âge adulte atteint.

Et de souligner que le choix de l’État social adopté par le Royaume est le fruit d’un parcours structuré émanant d’une Volonté Royale souveraine qui a été consacrée avec détermination et clarté au cours des vingt-cinq dernières années, précisant que cette trajectoire a été couronnée par le lancement du Chantier de la généralisation de la protection sociale, en tant que prolongement des Sages Initiatives Royales visant à préserver la dignité des citoyens et à consolider les fondements de la justice sociale.

Grâce à la mobilisation globale des institutions de l’État et des différents acteurs, a-t-il poursuivi, le Royaume a pu mettre en œuvre, en peu de temps, le programme d’aide sociale qui couvre actuellement plus de 4 millions de familles, englobant plus de 12 millions de bénéficiaires, dont plus de 5 millions enfants, couverts par la protection contre les risques liés à l’enfance, outre environ 1,5 million de bénéficiaires, âgés de plus de 60 ans.