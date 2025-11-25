Investissement public, éducation et santé : Akhannouch présente les acquis de son mandat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gouvernement s’est attaché, depuis sa prise de fonction, à promouvoir la proximité et l’accès effectif aux services publics en tant que leviers de la justice sociale et spatiale, a affirmé, mardi à la Chambre des conseillers, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Répondant à une question centrale sur « Le développement territorial et les enjeux de réalisation de la justice spatiale », M. Akhannouch a souligné que « toutes les conditions et garanties nécessaires ont été réunies afin que le développement territorial soit le grand gagnant de ce mandat » et que les populations locales puissent récolter les bénéfices du développement et profiter d’espaces de vie de qualité garantissant l’équité et l’égalité des chances.

Cette approche a fait ses preuves, comme en témoigne la hausse notable de l’investissement public qui a augmenté de 86,8% durant la période 2020-2025 et qui devra totaliser près de 380 MMDH durant l’année prochaine, contribuant ainsi à la consolidation de l’intégration sociale et à l’amélioration des indicateurs de justice sociale, a-t-il précisé.

Dans la même veine, le chef du gouvernement a fait état d’un taux de scolarisation de 83% dans l’enseignement préscolaire, de 100% dans l’enseignement scolaire et de 80% dans l’enseignement secondaire collégial.

Sur un autre volet, M. Akhannouch a relevé que l’offre de santé a connu une forte évolution à la faveur de la mise en place d’une nouvelle génération de centres de soins primaires dont le nombre devrait atteindre 1.400 à la fin de l’année en cours, précisant que les deux tiers de ces centres ont été implantés dans les zones rurales et enclavées.

De même, a-t-il poursuivi, les efforts ont été centrés sur le renforcement du réseau hospitalier et la généralisation des hôpitaux universitaires sur toutes les régions du Royaume, avec le lancement du programme de construction de 12 Centres de transfusion sanguine et la mise en œuvre progressive des Groupements sanitaires territoriaux.

L’Exécutif cherche à produire la même dynamique réformatrice dans le secteur de l’éducation dans le but de mettre en place un modèle pédagogique ayant un impact direct sur les élèves et contribuant à la promotion de l’école publique, a souligné le chef du gouvernement.

Il a évoqué, dans ce sens, la poursuite de la répartition régionale équilibrée des programme d’enseignement préscolaire, le renforcement des programmes de soutien social qui ont permis à 217.000 élèves de bénéficier des internats et à 80.000 autres de bénéficier des cantines scolaires, outre l’octroi d’un soutien social direct à 3,2 millions d’enfants durant l’actuelle saison scolaire.

Mettant en avant les acquis réalisés dans le cadre de l’expérience des écoles pionnières, M. Akhannouch a indiqué que le gouvernement œuvre à la généralisation de ce modèle basé sur le développement des apprentissages et des capacités des élèves, qui est appliqué à ce jour dans 4.626 écoles primaires et 786 collèges, soit une hausse de 2.000 établissements par rapport à la précédente saison scolaire.

Sur le registre économique, le chef du gouvernement a relevé que l’investissement régional connaît une dynamique remarquable à la faveur de l’adoption d’une approche territoriale pour appuyer les TPME qui représentent plus de 90% du tissu entrepreneurial national, en allouant un soutien financier qui s’élève à 30% du coût des projets approuvés.