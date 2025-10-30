Conseil de gouvernement : plusieurs nominations à des fonctions supérieures

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Ainsi, au niveau de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT), M. Abdelhamid Belmekki a été nommé directeur de l’Institut national des Postes et Télécommunications (INPT), indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

En ce qui concerne le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mme Sanaa El Atia a été nommée directrice des Systèmes d’information.

S’agissant du ministère de la Santé et de la Protection sociale, M. Adil Zniber Bach a été nommé directeur des ressources humaines.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, ont été approuvées les nominations de M. Mohamed El Azami El Hassani, directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) de Fès-Meknès et de M. Zayed Ben Yedir, directeur du CRMEF de Drâa-Tafilalet.

Quant au ministère de l’Industrie et du Commerce, Mme Salima Debbarh Mounir a été nommée directrice de l’Institut supérieur de commerce et d’administration des entreprises (ISCAE) de Casablanca.

Pour ce qui est du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ont été approuvées les nominations de M. Omar Hniche, doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – Souissi à Rabat et de M. Rachid Hilal, directeur de l’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (ANEAQ).