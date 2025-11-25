Météo Maroc : les prévisions du mercredi 26 novembre 2025
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 26 novembre 2025.
– Temps passagèrement nuageux avec gouttes de pluies sur le Nord-Ouest des provinces sahariennes et le Nord de l’Oriental.
– Temps assez froid avec gelée sur l’Atlas et les Hauts plateaux orientaux durant la nuit et la matinée.
– Formations brumeuses par endroit sur les côtes centre.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes centre avec chasse-poussières locales.
– Températures minimales de l’ordre de -05/0°C sur l’Atlas, de 01/04°C sur le Rif et les Haut plateaux orientaux, de 12/18°C sur les provinces sahariennes et près des côtes et de 05/11°C partout ailleurs.
– Températures diurnes en baisse sur l’Oriental et l’intérieur des provinces du Sud.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée ailleurs.