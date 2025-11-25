Le Parlement andin décerne une médaille à une députée marocaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Parlement andin (Parlandino) a décerné la médaille « Manuela Saenz » pour l’intégration latino-américaine à la députée marocaine Fatine El Ghali, en reconnaissance de son action parlementaire et de son engagement en faveur du rapprochement entre le Maroc et les pays andins.

Prenant la parole lors de la cérémonie organisée à Bogota dans le cadre d’une session ordinaire du Parlement andin, Mme El Ghali a exprimé sa « profonde gratitude » pour l’octroi de cette médaille, qui est la plus haute distinction décernée par Parlandino.

Elle a souligné que cette reconnaissance valorise non seulement son travail en matière de diplomatie parlementaire, mais également « l’engagement constant du Royaume du Maroc, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à renforcer ses relations avec le Parlement andin ».

La députée a mis en avant l’importance du dialogue interparlementaire et de la diplomatie parlementaire comme instruments de promotion de la paix, de la coopération et du développement entre l’Afrique et la région andine.

Elle a rappelé que le Maroc accorde une importance particulière à ses relations amicales et de coopération avec les pays andins et l’Amérique latine, fondée sur les valeurs partagées de respect, de souveraineté et de progrès commun.

Fatine El Ghali a enfin réaffirmé sa volonté de contribuer, au sein des instances parlementaires, à l’élaboration d’un programme commun de solidarité et de collaboration entre l’Afrique et l’Amérique latine.

Le Parlement andin est l’organe délibératif, consultatif et de contrôle politique de la Communauté andine (CAN -Colombie, Équateur, Pérou, Chili, Bolivie). Créé le 25 octobre 1979 à La Paz et entré en vigueur en janvier 1984, il siège à Bogota, en Colombie.

Institution supranationale et démocratique, il est le seul organe du Système d’intégration andin dont les membres sont élus au suffrage universel. Dépourvu de pouvoir législatif, il se réunit deux fois par an.

Ses principales missions incluent l’harmonisation des législations entre les pays andins, la promotion de la participation citoyenne, le renforcement de l’intégration andine et latino-américaine et la diffusion de bonnes pratiques de gouvernance et de politiques publiques, ainsi que la valorisation de l’identité et de la culture andines.

Les Parlements marocain et andin avaient signé en juillet 2018 à Rabat un mémorandum d’entente visant à établir des canaux de communication et d’interaction parlementaire, à travers l’échange de visites, d’expertises, d’expériences, d’informations et de documents.

En vertu de ce mémorandum, le Parlement marocain a obtenu le statut de partenaire avancé auprès de l’instance parlementaire andine.