Conseil de gouvernement : plusieurs nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Equipement et de l’Eau, Ithar Khair-Allah a été nommée Directrice de l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er Rbia, indique un communiqué du ministère délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Fadoua Bouamzgane a été nommée au poste de Directrice de la communication, de la coopération, du partenariat et de la promotion de l’enseignement scolaire privé, alors que Abdeljebbar Karimi et Abdeljalil Chaouki ont été respectivement nommés Directeur du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) de Marrakech-Safi et Directeur du CRMEF de Souss-Massa.

En ce qui concerne le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Abdellah Achouikh a été nommé directeur de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Redouane Beninni, a été nommé Doyen de la Faculté des Sciences de Rabat, tandis que Abdellatif Kidai a été nommé Doyen de la Faculté des sciences de l’éducation de Rabat.

Le conseil de gouvernement a également approuvé la nomination, au niveau du ministère de l’investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, de Sofia Bouziyane en tant que Directrice du Centre régional d’investissement de Drâa-Tafilalet, et de Mahfoud Moussaid en tant que directeur du Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi.

Concernant le ministère de la Transition énergétique et du développement durable (Département du développement durable), Bouzekri Razi a été nommé directeur du Climat et de la Biodiversité.