Chèques sans provision : l’humoriste Hamza Filali quitte la prison

L’humoriste Hamza Filali a quitté la prison après trois jours de détention, a annoncé son ami, l’artiste Souilah.

Ce dernier a publié une vidéo sur son compte Instagram pour rassurer les fans, confirmant que Filali est désormais libre. Il a également adressé ses remerciements à toutes les personnes qui ont apporté leur soutien durant cette période.

Hamza Filali avait été interpellé jeudi matin, à la suite de plaintes liées à des chèques impayés, selon les déclarations de Souilah. L’affaire avait suscité une large mobilisation sur les réseaux sociaux et provoqué un élan de solidarité et de soutien de la part de nombreux artistes.

H.M.