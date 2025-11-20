L’humoriste Hamza Filali arrêté pour chèques sans provision

L’humoriste Souilah a annoncé l’arrestation de son collègue, l’humoriste Hamza Filali, par les forces de l’ordre ce jeudi matin, à travers une vidéo qu’il a partagée avec ses abonnés sur Instagram.

Souilah a révélé que l’interpellation de Filali faisait suite à un mandat de recherche émis à son encontre pour émission de chèques sans provision, précisant qu’il avait tenté durant toute cette période de régler les dettes accumulées, et qu’il avait déjà remboursé une partie des montants dus à leurs propriétaires.

Il a également indiqué que Hamza Filali avait reconnu son erreur auparavant, appelant tout le monde à prier pour lui afin qu’il soit soulagé de cette épreuve, retrouve la liberté et puisse revenir auprès de sa mère et de sa famille.

À noter que Hamza Filali avait déjà évoqué ses dettes accumulées ainsi que le projet qu’il avait lancé après avoir été séduit par des promesses de gains importants, projet qui lui avait finalement causé de lourdes pertes.