Chèques sans provision : le verdict contre Boudrika est tombé

La Cour pénale de première instance de Casablanca a rendu ce mercredi matin son verdict contre Mohamed Boudrika, président du Raja Casablanca, le condamnant à un an de prison avec sursis et à une amende de plus de 230.000 dirhams.

Ce jugement fait suite à des accusations contre Boudrika dans une affaire liée à l’émission de chèques sans provision en faveur de deux personnes qui ont intenté une action en justice contre lui, en tant que représentant légal de la société immobilière « Jnan Mediouna ».

Boudrika avait quitté le Maroc pour l’Angleterre quelques semaines plus tôt afin de subir une opération cardiaque, mais son retard à retourner au royaume a suscité de nombreuses interrogations récemment.

Le premier plaignant, nommé Zakaria, a affirmé avoir reçu un chèque de 730.000 dirhams, tandis que le second plaignant, nommé Redouane, a affirmé reçu un chèque sans provision d’une valeur proche de 200.000 dirhams.