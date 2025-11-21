Samira Sitail : « le Maroc s’affirme comme une puissance stratégique à part entière »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc s’affirme aujourd’hui comme « une puissance stratégique à part entière », a affirmé jeudi soir à Paris, l’ambassadeure de Sa Majesté le Roi en France, Samira Sitail.

« A l’heure où nous célébrons le cinquantième anniversaire de la Marche Verte et les décennies écoulées depuis l’Indépendance, le Maroc apparaît dans toute la clarté de son destin comme un État stratège, maître de ses choix, fidèle à ses principes et capable, dans un monde pour le moins troublé, de discerner les menaces sans jamais renoncer aux opportunités », a souligné Sitail, à l’occasion de la XXe Conférence des Ambassadeurs Africains de Paris, tenue sous le thème « Royaume du Maroc : la montée en puissance d’un État stratège ».

Ouvrant cette conférence, organisée en célébration du 50e anniversaire de la Marche Verte et du 70ème anniversaire de l’indépendance du Royaume en présence de diplomates africains, d’entrepreneurs et d’experts universitaires, la diplomate a ajouté que les développements qui marquent cette fin d’année, avec notamment la résolution historique du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain, « sont la preuve éclatante » de cet « État qui ne subit pas l’histoire, mais qui entend participer au fait qu’elle puisse être façonnée ».

Mettant en avant les progrès remarquables accomplis au Maroc sous le leadership de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, Samira Sitail a assuré que le Royaume « avance sans arrogance aucune, avec constance, un pays qui croit au progrès, à la dignité humaine, au dialogue entre les nations, un pays qui, fidèle à lui-même, refuse de céder aux résignations de notre époque ».

« L’attachement indéfectible du Royaume à son unité territoriale, à son unité nationale, à son intégrité territoriale, à l’élan fédérateur lequel, depuis l’aube de notre indépendance, porte le Maroc vers ce qu’il a toujours voulu être, un pays stable, un pays ouvert, un pays debout », a-t-elle souligné.

Sa stratégie, a-t-elle dit, « n’est pas une stratégie de survie, mais une stratégie d’élévation », en référence à la politique africaine du Royaume et son ambition de « tirer une partie du continent vers le haut, entraîner avec lui ceux qui lui font confiance, bâtir des alliances sincères, durables, qui ne procèdent d’aucun calcul politicien, mais d’une conception exigeante du développement partagé ».

Pour le Maroc, a-t-elle enchaîné, le développement du Royaume commence par le développement de l’Afrique, partant de la conviction que « le destin national est indissociable du destin continental ».

« C’est dans cet esprit que notre Souverain a voulu l’ouverture atlantique, faire de cette façade atlantique qui est la nôtre, un espace de prospérité partagée, de sécurité, de connexion, un espace dans lequel l’Afrique, loin des tutelles, loin des dépendances, parle enfin au monde d’une seule voix et d’une voix assurée », a-t-elle ajouté.

Pour Alfred Mignot, directeur-fondateur d’Africa Presse Paris, concepteur de l’événement, cette 20ème conférence des Ambassadeurs de Paris est dédiée à « la magnifique réussite diplomatique marocaine », qui a commencé avec la Marche ouverte le 6 novembre 1975 et qui aboutit fin octobre à la résolution historique du Conseil de Sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain.

« Et si nous parlons aujourd’hui d’État-stratège, c’est parce que, depuis l’accession au Trône de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI – mais déjà auparavant, sous feu SM Hassan II, inspirateur, initiateur de la Marche Verte–, le Maroc a su se développer avec une remarquable intelligence stratégique et une vision d’avenir », a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP.

Le Royaume a créé des secteurs d’activité porteurs, tels que l’aéronautique ou l’automobile – devenu désormais le premier poste d’exportation du Maroc –, a enregistré des avancées significatives en matière de droit de la famille, et a connu des réussites majeures comme Tanger Med, aujourd’hui l’un des ports africains les plus importants, a détaillé Mignot.

La rencontre a permis de faire un tour d’horizon des avancées économiques, géopolitiques et sociales réalisées par le Maroc, ponctuée de témoignages mettant en avant les « success stories » du Royaume, y compris de ses entreprises et startups innovantes qui brillent tant aux niveaux national et continental qu’à l’international.

Le directeur associé du cabinet international Mazars au Maroc et président de la Commission Afrique de la CGEM, Abdou Diop, a souligné, à cet égard, l’importance de cette conférence, qui offre l’occasion de revenir sur la vision stratégique du Maroc et sur les dynamiques de son développement, économiques, géopolitiques et sociales.

Il a, dans ce sillage, insisté sur l’importance du rôle joué par le secteur privé marocain dans cette trajectoire.

« Il était essentiel de parler des différents temps qui ont fait qu’un pays comme le Maroc, qui, il y a 25 ans, comptait très peu d’entreprises se développant sur le continent, est devenu aujourd’hui le deuxième investisseur en Afrique », a-t-il déclaré à la MAP.

Cette transformation, a-t-il affirmé, est le résultat d’une vision stratégique cohérente, marquée notamment par l’alignement des stratégies sectorielles, notant que la consolidation d’entreprises solides sur le marché marocain, notamment dans des secteurs déclencheurs comme les télécoms, a permis de créer les bases nécessaires pour une projection progressive à l’international.

Livrant sa vision de l’Etat stratège dans le cadre d’une lecture rétrospective des réalisations ponctuant l’histoire contemporaine du Maroc, le président de l’Institut marocain d’intelligence stratégique (IMIS), Abdelmalek Alaoui a souligné, lors de la rencontre, la pertinence d’une Vision Royale orientée vers le long terme qui s’est traduite par des transformations majeures faisant du Maroc un modèle de développement à tous les niveaux.