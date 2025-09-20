Les frères El Ouali à l’honneur au Festival international du court-métrage d’Ifrane

Le Festival international du film court du Cèdre, à Ifrane, a rendu hommage aux acteurs Rachid et Hicham El Ouali lors de sa 26e édition, qui se tient du 17 au 21 septembre.

À cette occasion, l’acteur Rachid El Ouali a tenu à adresser un message de remerciement au festival à travers sa dernière publication sur son compte officiel Instagram.

Il y apparaît aux côtés de son frère Hicham, avec cette légende : « Merci au Festival international du film court du Cèdre d’Ifrane pour ce moment que j’ai partagé avec mon frère Hicham. Un instant qui restera pour nos enfants le témoignage de l’art, de l’amour, du bon exemple et de la réussite. Merci mon frère de m’avoir toujours accompagné et soutenu chaque fois que j’en ai eu besoin. »

Cette édition du festival est placée sous le thème : « Le sport au cinéma : une plongée dans la mémoire ». Au total, 28 films ont été retenus parmi 132 œuvres internationales pour concourir pour le grand prix du festival, le « Cèdre d’or ».