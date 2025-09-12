Vague d’indignation après l’exclusion de plusieurs élèves d’une école à Ifrane

Ahmed El Abbadi a évoqué les plaintes de plusieurs parents suite à l’expulsion de leurs enfants par un établissement scolaire de la ville d’Ifrane, dans une question écrite adressée au ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports.

Le député PPSiste à la Chambre des représentants a fait référence au sit-in organisé par certaines familles dénonçant l’injustice subie après l’exclusion de leurs enfants, sur décision du directeur de l’établissement, récemment arrivé d’un pays étranger, selon une vidéo largement diffusée.

El Abbadi a souligné que cette décision, jugée arbitraire et autoritaire par les familles concernées, qui s’acquittent pourtant régulièrement des frais de scolarité et respectent le règlement intérieur de l’école, a suscité de vives réactions d’indignation. Certaines voix appellent d’ailleurs à soutenir ces familles pour défendre les droits de leurs enfants, éviter leur exclusion forcée et prévenir tout risque de décrochage scolaire.

El Abbadi a ainsi interrogé le ministre sur les circonstances et les détails de cette affaire, ainsi que sur les mesures que son département entend prendre pour faire la lumière sur cet incident et en élucider tous les aspects.

N.M.