Rabat : coup d’envoi de la 1ère édition du Forum Africain du Parlement de l’Enfant

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, et sous la Présidence Effective de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, la première édition du Forum Africain du Parlement de l’Enfant a été déclaré ouverte aujourd’hui à Rabat par Monsieur Rachid Talbi Alami, président de la Chambre des Représentants.

Organisé par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant à l’occasion de la Journée Internationale des Droits de l’Enfant, cet événement continental réunit plus de 170 invités de marque : Des présidents d’assemblées parlementaires nationales, des Ministres et d’autres personnalités officielles et représentants institutionnels venus de 28 pays africains, autour du thème : « La participation des enfants au développement de l’Afrique ».

Ce Forum s’inscrit dans la continuité de la Vision Clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l’Afrique, vision marquée par un engagement constant en faveur du renforcement de la coopération Sud-Sud, de la solidarité africaine et plaçant la jeunesse au centre de toutes les initiatives de développement. Il reflète également le leadership de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, dont l’engagement pour la promotion des droits de l’enfant à travers des actions concrètes, durables et adaptées aux défis contemporains depuis plus de 30 ans, force l’admiration.

Cette première édition vient également couronner les missions d’échanges et de partenariat menées en 2025 par l’ONDE auprès de plusieurs pays africains, en partenariat avec l’Agence Marocaine de Coopération Internationale (AMCI). Ces rencontres ont démontré l’intérêt croissant que portent de nombreux pays à l’expérience pionnière du Parlement de l’Enfant du Maroc, créé en 1999 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le Préserve, et placé sous la présidence de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, en tant qu’espace d’expression, de participation et de plaidoyer pour les enfants.

Plus de 80 enfants parlementaires issus de 20 pays africains et des 12 régions du Royaume, débattront ensemble de sujets essentiels tels que l’accès à la santé et la place de la santé mentale, l’éducation inclusive, la lutte contre le mariage précoce, les enfants en situation de rue et le travail des enfants et d’autres enjeux liés à la protection de l’enfance en Afrique. Des ateliers thématiques, sessions de concertation et d’échanges animés par les anciens enfants parlementaires et des experts gouvernementaux, permettront aux enfants du continent de croiser leurs expériences et d’approfondir les réflexions autour de priorités communes et enfin de présenter des recommandations réalistes et réalisables aux décideurs.

À travers ce Forum, l’ONDE réaffirme son engagement à faire de la participation des enfants un levier stratégique du développement africain. L’événement entend ainsi contribuer à renforcer les synergies africaines, encourager la création ou le développement de Parlements d’Enfants et promouvoir une vision partagée pour un continent qui place la voix de ses enfants au cœur de ses politiques publiques.