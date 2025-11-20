Maroc

Introduction en Bourse : SGTM ouvre 20 % de son capital au public

Rédaction M20 novembre 2025 - 16:22

Le 17 novembre 2025, le conseil d’administration de SGTM a donné son feu vert pour l’introduction en Bourse de l’entreprise. Cette opération se fera par la mise en vente de 12 millions d’actions appartenant à certains actionnaires.

Le montant total pouvant être levé atteint 5,04 milliards de dirhams, sur la base d’un prix d’introduction fixé à 420 dirhams l’action, pour une valeur nominale de 20 dirhams. Le flottant représentera ainsi 20 % du capital, qui compte 60 millions d’actions.

Le dispositif tarifaire a été structuré de manière à favoriser une répartition équilibrée entre les différentes catégories d’investisseurs. Les salariés du groupe, regroupés sous l’ordre I, profiteront du tarif le plus bas, soit 340 dirhams, ce qui équivaut à une réduction de 19 % et à un plafond de souscription de 190 millions de dirhams. Les particuliers et petites structures, classés en ordre II, pourront souscrire au prix de 380 dirhams, bénéficiant ainsi d’une décote de 9,5 %, ce qui en fait l’offre la plus accessible au grand public.

En revanche, les investisseurs de grande taille (ordre III), tenus de souscrire pour un minimum de 5 millions de dirhams, ainsi que les investisseurs institutionnels spécialisés, tels que les OPCVM (ordre IV), acquerront les actions au tarif standard de 420 dirhams, sans aucune remise.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Visa Schengen : ce qui va bientôt changer, les Marocains concernés
Lire l'article









Tags
Rédaction M20 novembre 2025 - 16:22


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page