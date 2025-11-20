Introduction en Bourse : SGTM ouvre 20 % de son capital au public

Le 17 novembre 2025, le conseil d’administration de SGTM a donné son feu vert pour l’introduction en Bourse de l’entreprise. Cette opération se fera par la mise en vente de 12 millions d’actions appartenant à certains actionnaires.

Le montant total pouvant être levé atteint 5,04 milliards de dirhams, sur la base d’un prix d’introduction fixé à 420 dirhams l’action, pour une valeur nominale de 20 dirhams. Le flottant représentera ainsi 20 % du capital, qui compte 60 millions d’actions.

Le dispositif tarifaire a été structuré de manière à favoriser une répartition équilibrée entre les différentes catégories d’investisseurs. Les salariés du groupe, regroupés sous l’ordre I, profiteront du tarif le plus bas, soit 340 dirhams, ce qui équivaut à une réduction de 19 % et à un plafond de souscription de 190 millions de dirhams. Les particuliers et petites structures, classés en ordre II, pourront souscrire au prix de 380 dirhams, bénéficiant ainsi d’une décote de 9,5 %, ce qui en fait l’offre la plus accessible au grand public.

En revanche, les investisseurs de grande taille (ordre III), tenus de souscrire pour un minimum de 5 millions de dirhams, ainsi que les investisseurs institutionnels spécialisés, tels que les OPCVM (ordre IV), acquerront les actions au tarif standard de 420 dirhams, sans aucune remise.