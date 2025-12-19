Un Conseil de gouvernement se tiendra mardi prochain

Par LeSiteinfo avec MAP

Un Conseil de gouvernement se tiendra, mardi, sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, indique un communiqué de son département.

Au début de ses travaux, le Conseil examinera trois projets de décrets, dont le premier est relatif à l’Institut de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics de Fès, alors que le deuxième porte sur l’octroi d’une indemnité aux membres de la commission permanente de renouvellement et d’adaptation des curricula, des programmes et des groupes de travail créés en son sein.

Le troisième projet de décret concerne, quant à lui, l’accès à l’aide exceptionnelle dans le cadre du régime des aides sociales directes.

Ensuite, le Conseil se penchera sur l’accord de siège relatif à l’établissement du Bureau régional de la Conférence de La Haye de droit international pour l’Afrique au Maroc, signé le 02 juin dernier à Rabat, entre le gouvernement du Royaume et cette organisation internationale, ainsi que sur le projet de loi portant approbation dudit accord.

Le Conseil terminera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément à l’article 92 de la Constitution.

A l’issue dudit Conseil, le gouvernement tiendra une réunion spéciale dédiée à l’examen de certaines propositions de lois.