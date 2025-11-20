« Santa Claus, le lutin et le bonhomme de neige » : un spectacle féerique pour toute la famille au cœur du pôle Nord

Une production Tendansia, le 7 décembre 2025 au Studio des Arts Vivants de Casablanca

À l’orée des célébrations de fin d’année, Casablanca s’apprête à accueillir un moment de pure féerie. La production Tendansia est fière de présenter « Santa Claus, le Lutin et le Bonhomme de Neige », un spectacle musical et immersif conçu pour enchanter toute la famille, à partir de 4 ans. Le rendez-vous est donné le samedi 7 décembre 2025, au Studio des Arts Vivants, avec trois représentations exceptionnelles dans la même journée.

Pendant 1 heure et 15 minutes, le public est transporté dans l’effervescence de l’atelier secret du Père Noël. Alors que la grande nuit se prépare, les lutins Tincelle, Tiquemon, Girouette et Galopin s’affairent avec joie pour fabriquer les jouets destinés aux enfants sages. Mais un danger rôde : le redoutable Croquemitaine est bien décidé à gâcher la fête en glissant un morceau de charbon dans la hotte ! Pour déjouer ses plans, le Père Noël et ses amis entraînent petits et grands dans une épopée rythmée, mêlant habilement comédie, interprétation musicale en live, chorégraphies entraînantes, projections vidéo et illusions spectaculaires.

Plus qu’une simple représentation, « Santa Claus, le Lutin et le Bonhomme de Neige » est une véritable immersion sensorielle, un conte musical au coeur du pôle nord. La magie ne se contente pas de la scène; elle déferle dans la salle entière. Grâce à des effets spéciaux spectaculaires – nuages de fumée, pluies de serpentins, ballons géants et bien d’autres surprises – le public ne regarde pas le spectacle, il y participe en live. Conçue pour les enfants à partir de 4 ans, cette aventure 100% familiale repose sur une ambiance magique et participative, idéale pour forger les souvenirs impérissables des fêtes.

Ayant déjà émerveillé plus de 100 000 spectateurs en France et au Maroc, ce spectacle est la promesse d’un moment d’émotion partagée. Tendansia invite toutes les familles à s’offrir une parenthèse enchantée et à célébrer l’esprit de Noël avant l’heure.

Venez vivre un moment de rêve, de rire et d’émotion au cœur du Pôle Nord, sans quitter Casablanca ! Un rendez-vous à ne pas manquer.