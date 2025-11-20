Ayoub Azami nommé président du Conseil d’administration de Sonasid

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil d’administration de Sonasid (Société nationale de sidérurgie), réuni jeudi, a coopté Ayoub Azami en qualité d’administrateur et a décidé, à l’unanimité, de le nommer à la fonction de président du Conseil d’administration de la Société.

« Le Conseil d’Administration de Sonasid, s’est réuni le 20 novembre 2025 sous la présidence de Saïd Elhadi. Lors de cette réunion, Elhadi a fait part au Conseil de sa décision de démissionner de son mandat d’Administrateur, eu égard à ses responsabilités au sein du groupe Al Mada », indique un communiqué de Sonasid.

Le Conseil a pris acte de la décision de Elhadi et a rendu hommage à son engagement et son action en qualité de président du Conseil d’Administration de la Société depuis 2018, en lui souhaitant plein succès dans la suite de son parcours.

Ingénieur diplômé de l’Ecole Polytechnique de Paris, Azami justifie d’un riche parcours dans l’industrie lourde ; notamment en tant que Directeur Général de Lafarge Arabie Saoudite de 2007 à 2010, puis en tant que Directeur Général de Sonasid de 2011 à 2015.

De 2016 à 2025, il occupa au sein du groupe Al Mada la fonction de Président Directeur Général de Marjane Holding. Ismail Akalay continuera, quant à lui, à assurer ses fonctions de Directeur Général de la Société, conclut le communiqué.