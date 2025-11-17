« Fusion Show Ayta D’bladi » par Public Events : une première édition triomphale au cœur de Casablanca

Du 13 au 15 novembre 2025, le Complexe Mohammed V de Casablanca a vibré trois soirs durant au rythme de l’Ayta revisitée.

Le Fusion Show Ayta D’Bladi, une création signée Public Events et portée par la vision d’Othman Benabdeljelil, orchestrée sous la direction artistique de Hamid Daoussi et la supervision du consultant Hassan Najmi, a réuni des milliers de spectateurs venus célébrer un patrimoine vivant, sublimé par les sonorités marocaines contemporaines.

Cette première édition, véritable succès populaire et artistique, a consacré l’art de l’Ayta comme une rencontre majeure entre tradition et modernité, entre mémoire et création.

Une célébration du patrimoine vivant et du dialogue intergénérationnel

Trois jours durant, le public a pu vivre des expériences pluridisciplinaires: Des concerts fusion où l’Ayta s’est mêlée à la pop, au chaâbi et à la gnawa; Un espace muséal retraçant l’histoire, les figures et les instruments de cet art ancestral; Un food court aux saveurs marocaines, prolongeant la convivialité de la scène jusque dans les allées du festival; enfin, des espaces d’exposition et résidences artistiques ont mis en valeur le rôle essentiel de ces passeurs de mémoire dans la transmission de cet art. L’événement a rendu un hommage vibrant aux cheikhates et musiciens porteurs de l’héritage de l’Ayta, tout en offrant une tribune à la jeune scène marocaine, témoin d’un Maroc fier de ses racines et ouvert à la création.

Une constellation d’artistes emblématiques

Sous la houlette de Hamid Daoussi et Hassan Najmi, la programmation a réuni un plateau d’artistes exceptionnels, incarnant la diversité et la richesse du patrimoine musical marocain : Hajib, Douzi, Khadija Margoum, Ihab Amir, Zina Daoudia, Hamid El Kasri, Rajaa Belmir, Abidine, Daoudi, Stati, Manal Benchlikha, Ibtissam Tisskat, et bien d’autres encore.

Sur scène, des moments d’alchimie rares ont vu se croiser générations et styles : les voix de l’Ayta dialoguant avec les rythmes urbains, la transe gnawa répondant aux mélodies populaires, dans un élan collectif qui a uni le public dans la même ferveur.

Casablanca, capitale d’un maroc en mouvement

En accueillant ce spectacle inedit, Casablanca confirme son rôle de vitrine d’un Maroc en mouvement, fier de son patrimoine et résolument tourné vers l’avenir. Cette initiative, portée par Public Events et soutenue par de nombreux partenaires, s’inscrit dans une vision ambitieuse : réinventer l’expérience musicale marocaine et positionner la métropole comme un centre culturel de référence à l’échelle nationale et internationale.