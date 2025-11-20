Les principaux points de la séance boursière de ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points de la séance boursière de jeudi :

– Le MASI a abandonné 0,52% à 18.112,94 points (pts).

– Le secteur « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (-3,88%) a réalisé la plus mauvaise performance.

– Le secteur « Société de financement et autres activités financières » (+2,45%) a affiché la plus forte progression.

– Les échanges ont dépassé 366,13 millions de dirhams (MDH).

– La capitalisation boursière s’est établie à plus de 959,1 milliards de dirhams.

– Delta Holding (-3,91% à 71,11 DH), Cartier Saada (-3,66% à 34,2 DH), SNEP (-3,23% à 480 DH), LafargeHolcim Maroc (-3,12% à 1.802 DH) et Bank of Africa (-3% à 220 DH) ont accusé les plus fortes baisses.

– Balima (+5,97% à 244,8 DH), Salafin (+5,91% à 561 DH), AGMA (+5,31% à 6.648 DH), Stokvis Nord Afrique (+3,22% à 113,85 DH) et AtlantaSanad (+2,82% à 146 DH) ont enregistré les plus fortes hausses.

