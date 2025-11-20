Maroc

Akhannouch attendu mardi prochain au Parlement

20 novembre 2025 - 17:09
La Chambre des Conseillers tiendra, mardi, une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au Chef du gouvernement au sujet de la politique générale.

La séance, qui se tiendra conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution, débutera à 15h00 et portera sur « le développement territorial et les enjeux de la réalisation de la justice spatiale », indique un communiqué de la Chambre.

