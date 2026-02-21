Ramadan: les prix des viandes rouges poursuivent leur flambée

Les prix des viandes rouges poursuivent leur flambée dans les marchés nationaux, oscillant dans les boucheries entre 100 et 140 dirhams le kilo.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur a indiqué que le prix de la viande ovine en gros a atteint 120 dirhams le kilo, 130 dirhams dans les boucheries.

Le même interlocuteur a précisé que le prix de la viande hachée avoisine 120 dirhams le kilo, tout comme celui des saucisses. Le foie et les côtelettes sont proposés à 140 dirhams et les pieds de veau à 180 dirhams.

De leur côté, plusieurs citoyens n’ont pas caché leur mécontentement, affirmant que les prix des viandes rouges n’ont pas baissé depuis des mois. Ils ont ainsi appelé les responsables à intervenir pour renforcer les contrôles et protéger le pouvoir d’achat des Marocains.

H.M.