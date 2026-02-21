Avant la rupture du jeûne, la tension monte sur les routes de Casablanca

À l’approche de la rupture du jeûne, les embouteillages paralysent de nombreuses rues et avenues de Casablanca, provoquant une congestion inhabituelle dans la métropole.

Cette situation entraîne une recrudescence des accidents de la circulation ainsi que des altercations entre automobilistes. Comme constaté par Le Site info, des disputes, et parfois même des agressions, éclatent entre conducteurs pressés de regagner leur domicile.

À mesure que l’heure de l’Iftar approche, la tension monte sur les routes. De nombreux automobilistes accélèrent et rivalisent pour arriver à temps, accentuant la pression aux ronds-points et aux feux de signalisation.

H.M.