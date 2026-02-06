Orange Maroc accompagne le secteur de la santé dans sa transformation digitale

Orange Maroc a organisé avec succès la 2ᵉ édition de son événement sectoriel dédié à la santé, réunissant experts et décideurs autour des enjeux de digitalisation, avec la présence d’experts Orange et Amazon web Services (AWS)

L’événement a mis en lumière des cas d’usage concrets et des solutions technologiques intégrées (Hébergement, cloud souverain, cybersécurité, IA, connectivité,) pour répondre aux défis spécifiques du secteur de la santé au Maroc.

Casablanca, le 5 février 2025 — Orange Maroc, précurseur technologique et partenaire de confiance des entreprises marocaines, a organisé la deuxième édition de sa série d’événements entreprises « Les Afterworks Orange Maroc ». Cet événement, réalisé en partenariat avec AWS s’est concentré sur le secteur de la santé. Il a rassemblé des décideurs, des experts technologiques et des acteurs clés du domaine pour échanger autour des défis de digitalisation, des infrastructures, des usages du cloud et de la « Healthtech », de la sécurité des données, de la connectivité et de la modernisation des systèmes d’information.

Après une première édition réussie autour du secteur de la finance, Orange Maroc poursuit son engagement dans l’accompagnement de la transformation digitale des entreprise marocaines du secteur de la santé avec une approche centrée sur leurs enjeux métiers. Grâce à des retours d’expérience, des cas d’usage pratiques présentés en partenariat avec AWS et des démonstrations technologiques animées par des experts des deux entités, les participants ont pu explorer des solutions concrètes et adaptées.

« La réussite de cet événement illustre parfaitement notre ambition d’être le partenaire de la transformation digitale globale des secteurs clés du Maroc. Face aux défis de performance et d’innovation, nous offrons bien plus qu’une infrastructure technologique nous déployons un écosystème intégré de solutions, alliant connectivité, cloud sécurisé, cybersécurité et intelligence artificielle, pour permettre à chaque acteur, comme ceux de la santé de répondre aux enjeux de transformation de leur secteur en toute confiance », a déclaré M. Bennis Mohamed B2B Sales Director à l’issue de la rencontre.

Des solutions intégrées pour relever les défis du secteur santé

Le secteur de la santé fait face à des transformations majeures, notamment en matière de gouvernance, de modernisation des infrastructures et de transition vers le « zéro papier ». Dans ce contexte, la connectivité et le cloud s’imposent comme des piliers de la médecine

moderne. Pour répondre à ces enjeux, Orange Maroc s’appuie sur ses solutions et sur son partenariat avec AWS, notamment à travers le déploiement de AWS Wavelength dans son data center, afin de mettre la puissance de l’edge computing au service du secteur. Cette approche permet d’accélérer le traitement d’images médicales lourdes comme les IRM, d’optimiser le suivi connecté des patients chroniques avec des alertes en temps réel, et de garantir des performances élevées dans un environnement sécurisé, souverain et conforme à la réglementation marocaine.

Une série d’événements pour accompagner chaque secteur

À travers cette initiative régulière, Orange Maroc réaffirme son rôle d’accompagnateur stratégique des entreprises et des administrations dans leur transformation digitale. Chaque rendez-vous sectoriel est conçu comme un espace d’échange privilégié, centré sur les réalités opérationnelles d’un secteur spécifique. Cette série se poursuivra tout au long de l’année, en abordant les défis de digitalisation d’autres secteurs clés de l’économie marocaine.