Salé : le Roi Mohammed VI lance l’opération nationale « Ramadan 1447 »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a procédé, samedi au quartier Al Inbiâate à Salé, au lancement de l’opération nationale « Ramadan 1447 », initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan et bénéficiant à 4.362.732 personnes.

Hautement significative en ce mois béni, cette action solidaire, devenue une tradition au fil des années, traduit la Haute Sollicitude Royale constante envers les populations en situation de vulnérabilité sociale et vient consacrer les valeurs d’humanité, de solidarité, d’entraide et de partage, caractéristiques de la société marocaine.

Mobilisant une enveloppe budgétaire de 305 millions de dirhams, cette opération solidaire, qui est à sa 28ème édition, portera sur la distribution de 34.550 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, pâtes, lentilles et thé), dans l’objectif d’apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, et pour la deuxième année consécutive, cette initiative s’appuie sur le Registre Social Unifié (RSU) pour l’identification des ménages éligibles vivant en situation de précarité, en garantissant le respect de la répartition des dotations des paniers alimentaires à l’échelle des 1.304 communes concernées. Menée en coordination avec les services du ministère de l’Intérieur, l’actualisation des listes, fondée sur les indicateurs socio-économiques du Registre, a permis d’établir un référentiel consolidé et une cartographie précise des bénéficiaires, renforçant la transparence et l’efficacité du dispositif.

Les données issues du RSU indiquent que 74 % des ménages bénéficiaires résident en milieu rural. Parmi un million de chefs de ménage recensés figurent 432.092 personnes âgées, 211.381 veuves et 88.163 personnes en situation de handicap (soit 731.636 individus).

L’opération « Ramadan 1447 », organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur (Direction Générale des Collectivités Territoriales) et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, s’inscrit en droite ligne du programme humanitaire mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ayant pour objectif d’apporter soutien aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en valorisant la culture de solidarité.

Pour le bon déroulement de cette opération, des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles au niveau des points de distribution mis en place à travers le territoire national. Elles veilleront à la remise de l’aide alimentaire aux chefs et représentants des familles bénéficiaires.

La mise en œuvre de cette initiative obéit également à des contrôles notamment au niveau de deux comités, l’un provincial et l’autre local, qui veillent sur le terrain au suivi de l’approvisionnement des Centres de distribution, à l’identification des bénéficiaires et à la distribution des denrées alimentaires.

Les services sociaux des Forces Armées Royales, la Gendarmerie Royale, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, l’Entraide nationale, la Promotion nationale, l’Office national des Chemins de Fer, la Société nationale des Transports et de la Logistique, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, et les autorités locales prêtent également leur concours à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité pour assurer le bon déroulement de cette opération solidaire.

Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale et l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) veillent, pour leur part, au contrôle de la qualité des produits alimentaires distribués.

A cette occasion, SM le Roi, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, a remis, à titre symbolique, des paniers de denrées alimentaires à 10 chefs ou représentants des familles bénéficiaires de l’opération « Ramadan 1447 », avant de poser pour une photo-souvenir avec des bénévoles qui participent à cette opération solidaire.

L’opération nationale de soutien alimentaire a, depuis son lancement en 1998, mobilisé une enveloppe budgétaire globale de plus de 2,5 milliards de dirhams, avec un nombre de familles bénéficiaires qui est passé de 34.100 en 1998 à un million à partir de 2023.

L’opération « Ramadan 1447 » vient ainsi s’ajouter aux différentes actions et initiatives humanitaires entreprises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le but de promouvoir la culture de solidarité, de renforcer la cohésion de la société marocaine et d’assurer un développement humain inclusif et durable.