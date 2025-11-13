Orange Maroc distingué lors de la cérémonie Brand Africa 100

Orange Maroc a officiellement reçu un quadruple honneur, venant consacrer son leadership et son excellence dans le secteur des télécommunications au Maroc. L’opérateur a été élu Marque Télécom la plus admirée au Maroc, par la Gen Z et régionalement, tout en remportant le Grand Prix d’excellence pour la 5ème année consécutive.

Orange Maroc renforce une nouvelle fois sa position de leader et de référence dans le secteur des télécommunications au Maroc en décrochant plusieurs distinctions prestigieuses dans le cadre du classement annuel « Brand Africa 100 – Morocco’s Best Brands ». Ces récompenses, officiellement remises le 11 novembre 2025, viennent consacrer l’admiration et la confiance que lui portent quotidiennement les Marocains.

L’étude Brand Africa 100 – Morocco’s Best Brands repose sur une méthodologie robuste qui interroge chaque année un échantillon urbain représentatif de la population marocaine (15 ans et plus) sur une question ouverte essentielle : « Quelles sont les marques que vous admirez le plus ? ». Les réponses spontanées, sans liste prédéfinie, sont agrégées pour établir un classement et les catégories émergent naturellement des marques les plus citées dans le top 100.

Quatre distinctions prestigieuses

L’opérateur s’est imposé comme la Marque Télécom la plus admirée, un titre qui souligne son ancrage profond dans le paysage national. Cette consécration est magnifiée par l’obtention du Grand Prix Brand Africa de l’excellence, récompensant une performance historique. En effet, Orange Maroc a été reconnu Meilleure Marque Télécom admirée au Maroc pendant cinq années consécutives, témoignant d’une constance et d’un engagement sans faille.

L’événement a également mis en lumière la connexion unique qu’Orange Maroc entretient avec la jeune génération, l’opérateur étant désigné Marque Télécom la plus admirée par la Génération Z. Enfin, son influence et son rayonnement ont été salués à l’échelle régionale avec le titre de Marque Télécom régionale la plus admirée.

« Recevoir ces trophées aujourd’hui est une immense fierté et l’aboutissement de plusieurs années d’efforts et d’engagement de la part de toutes les équipes d’Orange Maroc. Ces distinctions nous honorent et nous responsabilisent. Elles reflètent la confiance que nos clients nous accordent, mais aussi les attentes qu’ils ont envers nous. Ces distinctions nous poussent à poursuivre avec détermination notre mission, à savoir innover sans cesse pour répondre aux attentes de nos clients, leur offrir la meilleure expérience et contribuer au développement numérique du Maroc », a déclaré Hendrik Kasteel, Directeur Général d’Orange Maroc.

Ces trophées viennent récompenser une stratégie portée par une écoute active et continue des besoins des clients, particuliers comme professionnels. Ces récompenses s’inscrivent dans la démarche d’amélioration continue d’Orange Maroc, qui investit dans le déploiement d’infrastructures performantes (5G, FTTH), l’amélioration permanente de la qualité de service et de l’expérience client, le développement de solutions innovantes et digitales et qui agit pour la solidarité et l’inclusion numérique via la Fondation Orange Maroc et les Orange Digital Center.