Décès à Errachidia de la magistrate retraitée Malika El Omari

La magistrate retraitée Malika El Omari est décédée ce samedi matin à Errachidia, à l’âge de 71 ans, après un parcours professionnel riche et marqué par son engagement au service de la justice. Elle laisse derrière elle le souvenir d’une femme respectée par ses collègues et par tous ceux qui l’ont connue.

Il convient de rappeler que la magistrate avait quitté la prison locale d’Aïn Sebaâ à Casablanca en mars 2025, après avoir été condamnée en appel à huit mois de prison ferme, une peine réduite par rapport au jugement de première instance qui l’avait condamnée à trois ans d’emprisonnement ferme. Elle était poursuivie pour des faits liés à la « diffusion et la propagation d’allégations et de faits mensongers » ainsi qu’à la « diffamation » visant des responsables judiciaires.

L’affaire remonte à juin 2024, lorsqu’elle avait publié une vidéo sur une chaîne électronique via la plateforme YouTube, dans laquelle elle accusait plusieurs magistrats d’être impliqués dans une opération frauduleuse liée à un bien immobilier appartenant à sa famille, réclamant que justice lui soit rendue.