Cigarettes au Maroc: les marques dont les prix vont augmenter à partir du 1er janvier 2026 (Document)

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs. L’augmentation des prix des cigarettes sera effective à partir du jeudi 1er janvier 2026 suite au relèvement de la taxe intérieure de consommation (TIC) sur le tabac.

Ces augmentations concernent certaines marques de cigarettes, le tabac à rouler, le « muassel » (mélasse utilisée dans les chichas), les cigares vendus à l’unité et par boîte et les cigarillos.

« Le service est informé que l’arrêté de Madame la Ministre de l’Economie et des Finances visé en référence, apporte des modifications à la liste des prix de vente au public des tabacs manufacturés. En conséquence, le service trouvera, ci-joint en annexe la nouvelle liste des prix de vente au public des tabacs manufacturés, ainsi que l’assiette de calcul de la composante ad-valorem de la taxe intérieure de consommation y afférente. Sont rapportés en conséquence les termes des circulaires visées en référence. Ces dispositions prennent effet à compter du 1er Janvier 2026 », précise-t-on dans une circulaire de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII)

La hausse, variant entre 0,5 et 2 dirhams, concerne plusieurs marques dont Camel et Marlboro.

N.M.