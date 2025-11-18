Maroc, Terre de Football : la stratégie de l’ONMT pour la CAN 2025 (VIDEO)

Lors d’un grand évènement organisé mardi à Rabat, l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), en collaboration avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), a réuni un large parterre de personnalités du sport, du tourisme et des médias pour présenter une série d’actions destinées à transformer l’énergie portée par les Lions et Lionceaux de l’Atlas en véritable moteur d’attractivité touristique.

Selon un communiqué de l’ONMT, l’objectif est de dévoiler au monde un Maroc inspirant, hospitalier et porté par une dynamique africaine, tout en affirmant sa volonté de performance.

Depuis la signature de la Convention Stratégique avec la FRMF en avril 2025, l’ONMT conduit une montée en puissance progressive.

Dans un premier temps, des rencontres professionnelles ont été organisées entre tours-opérateurs africains et acteurs du tourisme marocain, aboutissant à la création d’offres spécifiques dédiées à la CAN 2025, renforçant ainsi la compétitivité des villes hôtes.

Un Road Show européen a ensuite été mené dans plusieurs grandes capitales afin de stimuler la demande et dynamiser les réservations.

Sur le plan aérien, l’ONMT a mobilisé son expertise pour encourager plusieurs compagnies à renforcer leur offre, notamment via l’ajout de vols supplémentaires pour la CAN 2025. L’Office a également lancé un vaste programme de co-branding « Maroc, Terre de Football », consolidant la position du Royaume en tant que hub naturel du football africain.

L’ONMT a par ailleurs renforcé ses partenariats commerciaux afin de diffuser des campagnes intégrant transports, hébergements et expériences touristiques. Cette stratégie a généré une croissance significative de la demande de billetterie pour la CAN 2025.

Présent sur les grands rendez-vous du football mondial, comme le Soccer Summit Miami, l’Office continue de promouvoir la marque « Maroc, Terre de Football ».

Sur le volet communication, un film signature intitulé « Maroc, Terre de Football » a été présenté ce mardi. Il sera diffusé simultanément dans douze pays et au Maroc, avec pour ambition de projeter une image universelle et vibrante du Royaume en tant que terre d’accueil du football.

La dynamique digitale connaît également une forte montée en puissance. L’application YALLA sera enrichie d’un guide complet dédié aux villes hôtes, à l’art de vivre marocain, aux mobilités, aux fan zones et aux expériences culturelles. Un mini-site officiel sera intégré à « Visit Morocco », retraçant les moments forts du football national.

L’opération « Visit Cup Africa » mobilise 24 créateurs de contenus issus des pays qualifiés afin de produire des récits immersifs depuis les stades, centres d’entraînement et sites touristiques. Une activation parallèle en Europe cible les communautés de la diaspora en Espagne, France, Belgique, Pays-Bas et Italie, créant un puissant écho autour de la marque.

Au niveau des relations publiques, l’ONMT encadre des voyages de presse, reportages et contenus exclusifs valorisant les destinations, infrastructures et expériences touristiques marocaines, diffusés sur les plus grands médias internationaux.

Sur le terrain, plusieurs fan-zones seront installées dans des villes comme Essaouira, El Jadida, Oujda, Béni Mellal et Laâyoune afin de créer une ambiance populaire et fédératrice durant les compétitions.

L’ensemble de ce dispositif, déployé par l’ONMT, vient appuyer les efforts de la Fédération Royale Marocaine de Football afin d’amplifier la portée de la CAN 2025 et renforcer le rayonnement du Maroc sur les scènes africaine et internationale.