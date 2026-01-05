Météo Maroc: chutes de neige et fortes pluies ce lundi

A la Une

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour lundi 05 janvier 2026:

– Chute de neige sur le Haut et le Moyen Atlas, au-delà de 1700m.

– Pluies et averses parfois orageuses sur l’Atlas et ses régions Ouest voisines, le Rif, le Saiss, l’Est de la Méditerranée, le Souss, le Nord-Ouest des provinces Sud, Chiadma, Oulmès et par endroits sur les côtes nord et centre.

– Pluies sur les régions nord et centre, la région de Tanger, l’Oriental, le Sud-Est et les provinces sahariennes.

– Rafales de vent assez fortes sur l’est de la Méditerranée et le nord de l’Oriental, le centre du pays et le nord des provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de -01/04°c sur les reliefs de l’Atlas, de 04/08°c sur le Rif, les hauts plateaux et les versants Sud-Est, de 15/18°c sur le Sud du pays et près des côtes, et de 08/14°c partout ailleurs.

– Températures diurnes en hausse sur le Sud-Est et le Sud de l’Oriental, et en légère baisse ailleurs.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Cap Spartel et Tarfaya, devenant forte à très forte le soir entre Casablanca et Tantan, et agitée ailleurs.

S.L.