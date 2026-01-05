Intempéries: suspension des cours ce lundi à Essaouira

Par LeSiteinfo avec MAP

La Direction provinciale du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports à Essaouira a annoncé la poursuite de la suspension provisoire des cours, lundi, dans l’ensemble des établissements scolaires de la province, en raison des conditions météorologiques défavorables.

Cette décision fait suite au dernier bulletin d’alerte émis par la Direction Générale de la Météorologie (DGM) signalant des précipitations abondantes et des vents forts pouvant mettre en danger la sécurité des élèves et du personnel éducatif, indique la Direction provinciale dans un communiqué.

S’inscrivant dans une démarche visant à garantir la sécurité des élèves ainsi que des cadres pédagogiques et administratifs, cette mesure a été prise en application des recommandations du Comité provincial de veille, et ce, en étroite coordination avec les autorités locales et l’ensemble des parties prenantes, précise la même source.

S.L.